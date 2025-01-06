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Сегодня, 06:33

Сборная США обыграла Финляндию и стала победителем МЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная США в финале молодежного чемпионата мира-2025 в овертайме обыграла Финляндию со счетом 4:3.

В составе американцев шайбы забросили Джеймс Хэгенс, Брэндон Свобода, Коул Хатсон и Тедди Стига. У финнов голы на счету Йессе Киискинена, Томаса Уронена и Эмиля Пиениниеми. При этом американская сборная уступала со счетом 1:3 до 38-й минуты.

Сборная США стала победителем МЧМ-2025. В активе американцев семь побед на молодежных чемпионатах мира.

Молодежный чемпионат мира

Финал

США U20 — Финляндия U20 — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Киискинен — 6 (бол., Хемминг, Хюннинен), 7:13 — 0:1. Хэгенс — 5 (Леонард, Перро), 12:04 — 1:1. Уронен — 2 (Аласиуруа, Хемминг), 13:03 — 1:2. Пиениниеми — 2 (Руохонен, Нурми), 24:52 — 1:3. Свобода — 3 (Плант, Хатсон), 37:38 — 2:3. Хатсон — 3 (Леонард, Байэм), 39:31 — 3:3. Стига — 1 (Байэм, Цимер), 68:04 — 4:3.

Вратари: Огастин — Римпинен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 40 (8+15+11+6) — 24 (13+4+5+2).

Судьи: Кэмпбелл, Хольм.

6 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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