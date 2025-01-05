Сборная США победила Чехию и вышла в финал МЧМ-2025

Сборная США в полуфинале молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Чехию со счетом 4:1.

В составе американцев отличились Гэйб Перро, Коул Эйзерман, Райан Леонард и Оливер Мур. У чехов единственный гол на счету Филипа Станцля.

Сборная США вышла в финал МЧМ-2025, где сыграет с Финляндией. В матче за третье место Чехия встретится со Швецией.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

США U20 — Чехия U20 — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Перро — 3 (Леонард, Миннетян), 3:14 — 1:0. Штанцль — 6, 9:28 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Коннелли, Хатсон), 33:41 — 2:1. Леонард — 5 (Перро, Миннетян), 55:33 — 3:1. Мур — 1 (бол., п.в., Нельсон, Свобода), 58:53 — 4:1.

Вратари: Огастин — Грабал (56:21 — 57:03, 58:03 — 58:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (9+7+9) — 27 (7+7+13).

Судьи: Лангин, Хольм.

5 января. Оттава. Canadian Tire Centre.