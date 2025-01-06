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Сегодня, 02:45

Сборная Чехии по буллитам обыграла Швецию и завоевала бронзовые медали МЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Чехии в матче за третье место молодежного чемпионата мира-2025 в серии буллитов обыграла Швецию — 3:2.

В составе чехов отличились Филип Штанцль и Эдуард Шале, который также реализовал победный буллит. У шведов дубль оформил Давид Эдстрем. Команды провели по 14 бросков в буллитной серии.

Сборная Чехии завоевала бронзовую медаль МЧМ-2025. Эта девятая медаль чехов подобной пробы и 17-я в общей сложности на молодежных чемпионатах мира.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Швеция U20 — Чехия U20 — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Штанцль — 7 (бол., Йехо, Йиричек), 3:47 — 0:1. Эдстрем — 3 (бол., Унгер Серум, Сандин Пелликка), 12:31 — 1:1. Шале — 6 (Голинка), 29:27 — 1:2. Эдстрем — 4 (Унгер Серум, Вальберг), 35:40 — 2:2.

Победный буллит: Шале.

Вратари: Гидлеф — Грабал.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (9+11+8+6) — 32 (5+12+11+4).

Судьи: Ансонс, Лангин.

5 января. Оттава. Canadian Tire Centre

Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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