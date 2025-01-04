МЧМ-2025: расписание и онлайн-трансляция матчей 1/2 финала
Полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 2025 состоится 4 и 5 января
4 и 5 января состоятся матчи 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2025. «СЭ» публикует расписание полуфинала. Время начала — московское.
Расписание 1/2 финала МЧМ-2025
4 января, суббота
23.30. Швеция — Финляндия
5 января, воскресенье
3.30. США — Чехия
Российские телеканалы не приобретали права на трансляцию матчей МЧМ-2025. Смотреть игры турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция ведется на английском языке) или в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео). Ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
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31 дек 2024 02:32
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