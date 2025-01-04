Терещенко заявил, что вылет Канады в четвертьфинале МЧМ его удивил

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Я смотрел этот матч и очень удивился поражению Канады. Канадцы неплохо выглядели, много бросали, но чехи молодцы, и вратарь выручил у них. В целом поколение у канадцев хорошее, мне понравилась команда. Жаль, что не можем посмотреть на сборную России на молодежном чемпионате мира. Наши ребята были бы в порядке», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

Сборная Канады проиграла команде Чехии со счетом 3:4 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Оттаве.