Хоккей
МЧМ по хоккею 2025
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 14:52

Терещенко заявил, что вылет Канады в четвертьфинале МЧМ его удивил

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Я смотрел этот матч и очень удивился поражению Канады. Канадцы неплохо выглядели, много бросали, но чехи молодцы, и вратарь выручил у них. В целом поколение у канадцев хорошее, мне понравилась команда. Жаль, что не можем посмотреть на сборную России на молодежном чемпионате мира. Наши ребята были бы в порядке», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

Сборная Канады проиграла команде Чехии со счетом 3:4 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Оттаве.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Терещенко
Сборная Канады по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
«Нашего влШамиль Тарпищев — о «Спартаке», Абаскале, Станковиче
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Популярное видео
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

МЧМ-2025: расписание и онлайн-трансляция матчей 1/2 финала

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости