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Общество

10 июня 2025, 22:44

Вердикт по делу о сексуальном насилии со стороны канадских хоккеистов объявят 24 июля

Судья Мария Карроччиа, ведущая дело о сексуальном насилии со стороны пяти бывших членов канадской юниорской сборной, объявит свои вердикты по этому делу 24 июля, сообщает TSN.

Судебный процесс в Лондоне находится на завершающей стадии, и на этой неделе состоятся заключительные выступления. Хоккеисты Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Сообщалось, что во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев на МЧМ-2018, Харт, Фут, Маклауд, Дюбе и Форментон совершили действия сексуального характера по отношению к 20-летней девушке. Она решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году.

Маклауд обвинили в сексуальном насилии и пособничестве, остальные четверо получили обвинения по факту изнасилования.

Диллон Дюбе и&nbsp;Маттиас Янмарк.Канадского игрока обвинили в изнасиловании, а теперь он едет в КХЛ. Громкий трансфер минского «Динамо»

Источник: TSN
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Сборная Канады по хоккею
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