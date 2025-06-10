Вердикт по делу о сексуальном насилии со стороны канадских хоккеистов объявят 24 июля

Судья Мария Карроччиа, ведущая дело о сексуальном насилии со стороны пяти бывших членов канадской юниорской сборной, объявит свои вердикты по этому делу 24 июля, сообщает TSN.

Судебный процесс в Лондоне находится на завершающей стадии, и на этой неделе состоятся заключительные выступления. Хоккеисты Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Сообщалось, что во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев на МЧМ-2018, Харт, Фут, Маклауд, Дюбе и Форментон совершили действия сексуального характера по отношению к 20-летней девушке. Она решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году.

Маклауд обвинили в сексуальном насилии и пособничестве, остальные четверо получили обвинения по факту изнасилования.