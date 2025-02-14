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14 февраля 2025, 09:15

Щитов полагает, что россияне могли бы побороться за золото на молодежном чемпионате мира по хоккею

Алина Савинова

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов предположил, смогла бы сборная России побороться за золотые медали на молодежном чемпионате мира по хоккею.

«Думаю, смогла бы. У нас большая страна, талантливых ребят очень много. Наш хоккей старается остаться на прежнем уровне, но без последствий не бывает. Это плохо в любом случае. Без участия в международных турнирах нет мастерства, ведь ты должен соревноваться с ребятами из других стран, которые могут быть лучше тебя. Там используются совершенно иные методики. Это негативно повлияет, конечно. Но мы люди сильные, все это переборем за счет нашего характера», — цитирует Щитова Legalbet.

Последний чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд проходил в Оттаве с 26 декабря 2024 года по 6 января 2025-го. Победителем турнира стала сборная США, которая в финале обыграла команду Финляндии в овертайме со счетом 4:3.

Источник: Legalbet
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Никита Щитов
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