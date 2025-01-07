Захаркин: «Победа американцев на МЧМ говорит о классной и системной подготовке»

Заслуженный тренер России Игорь Захаркин поделился мнением, что победа сборной США на МЧМ-2025 — это показатель системной подготовки.

«Победа американцев говорит о классной и системной подготовке. У них хоккей хорошо представлен не столько в профессиональных лигах, сколько в университетской среде, где работают очень квалифицированные тренеры и преподаватели. Что касается канадской команды, то у них не все лучшие молодые игроки принимали участие в МЧМ. Здесь момент, который хотел бы отметить, — про взаимоотношения тренера и команды.

И здесь могу привести два примера. Первый — это чисто коучинг. Очень сложно подобрать 20 игроков одинакового уровня, но правильный коучинг как раз позволяет добиваться команде результата в нужный момент.

Второй — это про управление командой. В современном хоккее тренеры и игроки являются общим организмом, где решают одну задачу — победа команды. Думаю, что у канадской сборной произошел этот сбой — между желанием и игровыми идеями тренера и возможностями хоккеистов», — сказал Захаркин «РБ Спорт».

Победителем молодежного чемпионата мира стала сборная США. В финале американцы обыграли Финляндию — 4:3 ОТ. В матче за третье место сборная Чехии оказалась сильнее Швеции — 3:2 Б.