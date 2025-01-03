Фетисов связал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею с возрастным провалом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предположил, с чем связано поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

На домашнем турнире в Оттаве канадцы в 1/4 финала уступили чехам со счетом 3:4 и не смогли выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира второй раз подряд.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — приводит ТАСС слова Фетисова.

В полуфинале МЧМ-2025 сборная Швеции сыграет против Финляндии (4 января), а команда США встретится с Чехией (5 января).