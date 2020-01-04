Главный сейв МЧМ-2020. Журавлев спас сборную России от гола

Защитник молодежной сборной России Даниил Журавлев в полуфинале МЧМ-2020 против Швеции спас команду от пропущенного гола. В первом периоде голкипер россиян Ярослав Аскаров не справился с броском соперника, шайба проскочила ему в «домик» и двигалась в ворота. Журавлев успел в последнюю секунду смахнуть ее с линии ворот.

This 1st period has been crazy ??? pic.twitter.com/uof4HvMnrz — TSN (@TSN_Sports) January 4, 2020

Швеция — Россия. Live!