Швеция всухую обыграла Австрию на МЧМ-2021

Сборная Швеции победила команду Австрии со счетом 4:0 в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. «Тре Крунур» одержали вторую победу на турнире, они возглавляют таблицу группы B.

В следующем матче шведская команда сыграет с Россией. Игра состоится 31 декабря, а 30-го числа команда Австрии встретится с нашей сборной.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Австрия U20 — Швеция U20 — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Гунлер — 2 (бол., Юханссон, Хольмстрем), 17:45 — 0:1. Нидербах — 2 (бол., Седерстрем, Раймонд), 24:36 — 0:2. Гунлер — 3 (Хольмстрем, Берглунд), 30:57 — 0:3. Раймонд — 1 (Хольц, Сундсвик), 52:37 — 0:4.

Вратари: Вранешиц — Альнефельт.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 6 (1+4+1) — 65 (22+25+18).

Судьи: Лабонт, Май.

29 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».