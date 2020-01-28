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«Тоттенхэм» подтвердил уход Эриксена и пожелал ему удачи в «Интере»

28 января 2020, 16:19
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен перешел в «Интер» сообщает официальный Twitter английского клуба.

— Мы можем подтвердить уход Кристиана Эриксена, который сегодня завершил трансфер в «Интер», — говорится в сообщении. — Мы желаем тебе всего лучшего в будущем.

Контракт игрока будет действовать до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

По данным СМИ, 27-летний полузащитник с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А после Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 передачи во всех турнирах.

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