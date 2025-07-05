Романо: отступные Уильямса по новому контракту составят 100 миллионов евро

Начиная с 2026 года опция выкупа Нико Уильямса, крайнего нападающего «Атлетика» Бильбао, будет составлять 100 миллионов евро, сообщил журналист Фабрицио Романо.

4 июля 22-летний футболист продлил контракт с баскским клубом до 2035 года. По новому соглашению вингер сборной Испании будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год с учетом бонусов за результативные действия. Также контракт предусматривает дополнительные выплаты, связанные с его выступлениями за «Фурия Роха».

Ранее СМИ писали, что Уильямс близок к переходу в «Барселону»: игрок согласовал условия личного контракта с сине-гранатовыми, а клуб подготовил необходимую для его выкупа сумму.