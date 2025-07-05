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5 июля 2025, 13:14

Экс-игрок «Факела» Квеквескири перешел в «Оренбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Оренбург» объявил о переходе бывшего полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири.

35-летний хавбек летом стал свободным агентом после завершения контракта с «Факелом». В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Также Квеквескири выступал за венгерские клубы «Печ» и «СЗТК-Эрима», грузинские «Динамо» (Батуми) и «Гурию», азербайджанские «Мику» и «Алашкерт», московский «Арарат» и «СКА-Хабаровск».

Источник: ФК «Оренбург»
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ФК Оренбург
Ираклий Квеквескири
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 3 1 1 1 7-4 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
12
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
13
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
14
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
15
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
16
 Ленинградец 3 0 1 2 0-5 1
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
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34 тур
1.08 16:00 Ленинградец – Сочи - : -
1.08 18:00 Нефтехимик – Текстильщик - : -
1.08 19:30 Спартак Кс – Енисей - : -
2.08 11:00 СКА-Хаб. – Урал - : -
2.08 15:00 Арсенал – Торпедо - : -
2.08 16:00 Волга – Челябинск - : -
2.08 17:00 Нижний Новгород – Шинник - : -
3.08 17:00 Уфа – КАМАЗ - : -
3.08 19:30 Велес – Ротор - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 2 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Арсенал

 2 0 0
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