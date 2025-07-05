Экс-игрок «Факела» Квеквескири перешел в «Оренбург»
«Оренбург» объявил о переходе бывшего полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири.
35-летний хавбек летом стал свободным агентом после завершения контракта с «Факелом». В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
Также Квеквескири выступал за венгерские клубы «Печ» и «СЗТК-Эрима», грузинские «Динамо» (Батуми) и «Гурию», азербайджанские «Мику» и «Алашкерт», московский «Арарат» и «СКА-Хабаровск».
Источник: ФК «Оренбург»
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|1
|0
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|
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|0
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|1.08
|16:00
|Ленинградец – Сочи
|- : -
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|Нефтехимик – Текстильщик
|- : -
|1.08
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|Спартак Кс – Енисей
|- : -
|2.08
|11:00
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|- : -
|2.08
|15:00
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|- : -
|2.08
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|Волга – Челябинск
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|2.08
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Спартак Кс
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Михаил Игнатов
Сочи
|3
|
|
Вячеслав Грулев
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|П
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Илья Сафронов
Челябинск
|2
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