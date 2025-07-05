Экс-игрок «Факела» Квеквескири перешел в «Оренбург»

«Оренбург» объявил о переходе бывшего полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири.

35-летний хавбек летом стал свободным агентом после завершения контракта с «Факелом». В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Также Квеквескири выступал за венгерские клубы «Печ» и «СЗТК-Эрима», грузинские «Динамо» (Батуми) и «Гурию», азербайджанские «Мику» и «Алашкерт», московский «Арарат» и «СКА-Хабаровск».