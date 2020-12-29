Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) на официальном сайте опубликовала список лучших спортсменов 2020 года.

По данным источника, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим спортсменом уходящего года. Футболист из Польши набрал 16,3 процента голосов. На втором месте оказался гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (14,3 процента), третьим стал теннисист — Рафаэль Надаль (9,9 процента).

Лучшей спортсменкой стала теннисистка Наоми Осака. За нее проголосовало 13,85 процента опрошенных. Она опередила мировую рекордсменку в тройном прыжке Юлимар Рохас и теннисистку Серену Уильямс.

Командой 2020 года стала «Бавария» (34,6 процента). Немецкий клуб обошел «Ливерпуль» (19,8 процента) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (17,3 процента).