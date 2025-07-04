Гладбахская «Боруссия» отстранила игрока за видео из отпуска в нетрезвом виде
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус на месян отстранен от участия в клубных мероприятиях, сообщает пресс-служба клуба.
Решение связано с видео с участием 28-летнего немца, которое недавно появилось в соцсетях. На нем Нойхаус в нетрезвом виде в отпуске разговаривает с болельщиками команды. Футболист высмеивает свою зарплату, а один из фанатов называет спортивного директора клуба Роланда Виркуса «худшим в мире», над чем смеется Нойхаус.
«Поведение и высказывания Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу и неприемлемы. Своими словами он причинил вред клубу и глубоко разочаровал руководство. Это несовместимо с ценностями клуба», — заявил генеральный директор «Боруссии» Штефан Штегеманн.
Нойхаус выступает за «Боруссию» с 2017 года. Всего он провел 220 матчей за команду, забил 26 мячей и сделал 29 голевых передач. Также в активе хавбека два гола в десяти матчах в сборной Германии.
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3
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4
|Штутгарт
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5
|Хоффенхайм
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6
|Байер
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7
|Фрайбург
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8
|Айнтрахт Ф
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9
|Аугсбург
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10
|Майнц
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11
|Унион Б
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12
|Боруссия М
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13
|Гамбург
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14
|Кельн
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|0-0
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15
|Вердер
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|0-0
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16
|Шальке
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|0-0
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17
|Эльферсберг
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18
|Падерборн
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|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -