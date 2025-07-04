Гладбахская «Боруссия» отстранила игрока за видео из отпуска в нетрезвом виде

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус на месян отстранен от участия в клубных мероприятиях, сообщает пресс-служба клуба.

Решение связано с видео с участием 28-летнего немца, которое недавно появилось в соцсетях. На нем Нойхаус в нетрезвом виде в отпуске разговаривает с болельщиками команды. Футболист высмеивает свою зарплату, а один из фанатов называет спортивного директора клуба Роланда Виркуса «худшим в мире», над чем смеется Нойхаус.

«Поведение и высказывания Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу и неприемлемы. Своими словами он причинил вред клубу и глубоко разочаровал руководство. Это несовместимо с ценностями клуба», — заявил генеральный директор «Боруссии» Штефан Штегеманн.

Нойхаус выступает за «Боруссию» с 2017 года. Всего он провел 220 матчей за команду, забил 26 мячей и сделал 29 голевых передач. Также в активе хавбека два гола в десяти матчах в сборной Германии.