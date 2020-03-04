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«Аякс» подписал 18-летнего полузащитника «Сантоса»

15:35
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«Аякс» заключил контракт с 18-летним полузащитником «Сантоса» Джованни, сообщает пресс-служба клуба.

Джованни перешел в «Аякс» на правах свободного агента, его контракт с голландским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Игрок должен был перейти к «аяксидам» еще в феврале, но «Сантос» и Федерация футбола Бразилии заблокировали переход. Сегодня, 4 марта «Аякс» получил разрешение от ФИФА на регистрацию Джованни.

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