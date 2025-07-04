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4 июля 2025, 06:25

Источник: Рохо намерен покинуть «Бока Хуниорс»

Павел Лопатко

Защитник Маркос Рохо не планирует продолжать карьеру в «Бока Хуниорс» и намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист TNT Sports Маркос Бонокор.

По данным источника, 35-летнего аргентинца может подписать «Интер Майами». Руководство «Бока Хуниорс» ожидает ухода футболиста по обоюдному согласию сторон.

Рохо перешел в «Бока Хуниорс» в феврале 2021 года. Его контракт действует до 31 декабря 2025 года.

В сезоне-2025 защитник в 13 матчах забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее Рохо играл за «Эстудиантес», «Спартак», «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

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Маркос Рохо
ФК Бока Хуниорс
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