"У тебя есть последнее слово?" "Валенсия" с Серсеей Ланнистер обратились к "Арсеналу"

Официальный Твиттер "Валенсии" подогревает интерес к ответному полуфинальному матчу Лиги Европы против "Арсенала" с помощью героини телесериала "Игра Престолов" королевы семи королевств Серсеи Ланнистер.
"Валенсия" вспомнила слова Серсеи в четвертой серии восьмого сезона киносаги.
– Если у тебя есть последнее слово, то сейчас самое время, – написано в Твиттере "летучих мышей".
Английская актриса Лина Хиди, исполнила роль Серсеи в "Игре Престолов". Ранее девушка фотографировалась с футболкой "Валенсии".
Встреча "Валенсия" – "Арсенал" пройдет сегодня, 9 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра состоится на стадионе "Месталья". Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу лондонцев.
👋 @Arsenal.. If you have any last words now is the time#GameofThrones #CerseiLannister pic.twitter.com/DwLpjJstIH– Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 9 мая 2019 г.