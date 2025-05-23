Российский вратарь Хайкин включен в команду сезона-2024/25 в Лиге Европы по версии SofaScore

Портал SofaScore назвал символическую сборную сезона-2024/25 в Лиге Европы. Команда была собрана на основании средних оценок за матчи.

Место в воротах занял российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин с оценкой 7,30. 29-летний россиянин сыграл в 16 матчах ЛЕ в этом сезоне, пропустил 25 мячей и трижды сохранил ворота в неприкосновенности.

Полностью сборная сезона: Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Юри Берчиче («Атлетик»), Алессио Романьоли («Лацио»), Юстейн Гундерсен («Буде-Глимт»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Бруно Фернандеш («Манчестер Юнгайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Патрик Берг («Буде-Глимт»), Педро («Лацио»), Райан Шерки («Лион»), Вацлав Черны («Рейнджерс»).

В среду, 21 мая, в финале Лиги Европы «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0).