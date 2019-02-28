Серсея Ланнистер поддержит Черышева. Королева из "Игры престолов" с футболкой "Валенсии"

Английская актриса Лина Хиди, сыгравшая королеву семи королевств Серсею Ланнистер в "Игре престолов", поддержала "Валенсию" в преддверии ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Бетиса", сообщает официальный Твиттер "летучих мышей".

Напомним, что в первой встрече "Валенсия" и "Бетис" сыграли вничью (2:2).

Ранее актер Кит Харингтон, который играл Джона Сноу из "Игры престолов" посетил матч 27-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" (0:0).

"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).