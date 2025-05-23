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УЕФА извинился перед «Тоттенхэмом» за нехватку медалей после финала Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Представитель УЕФА принес извинения «Тоттенхэму» за нехватку медалей после победы команды в финале Лиги Европы.

21 мая лондонцы в решающем матче обыграли «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Единственный гол забил Бреннан Джонсон. После матча трем игрокам «шпор» не хватило золотых медалей.

«К нашему большому сожалению, у нас не оказалось достаточного количества медалей для вручения на сцене во время церемонии награждения из-за неожиданного несоответствия в количестве игроков.

В церемонии приняли участие больше членов команды, включая травмированных футболистов, чем предполагалось изначально.

Недостающие медали были немедленно доставлены в раздевалку победившей команды вместе с нашими искренними извинениями за оплошность», — приводит Reuters слова представителя УЕФА.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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