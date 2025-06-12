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12 июня 2025, 09:45

Текстор готов продать долю в «Кристал Пэлас» за 175 миллионов фунтов

Американский бизнесмен Джон Текстор готов продать свою долю в «Кристал Пэлас» за 175 миллионов фунтов стерлингов, чтобы клуб мог участвовать в Лиге Европы, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Текстор предложил 43-процентную долю другим совладельцам: американцам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру.

Текстор также владеет контрольным пакетом акций «Лиона» еще одного участника Лиги Европы. По правилам УЕФА один инвестор не может контролировать более одного клуба в еврокубках.

У «Пэлас» есть время до 24 июня, чтобы представить свои окончательные доводы УЕФА по участию в Лиге Европы. Окончательный вердикт ожидается до 30 июня.

«Кристал Пэлас» получил путевку в Лигу Европы после победы в Кубке Англии.

Нападающий &laquo;Кристал Пэлас&raquo; Эберечи Эзе.УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из Лиги Европы. Этого требует один из клубов АПЛ
Источник: Daily Mail
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Футбол
ФК Кристал Пэлас
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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