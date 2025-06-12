Текстор готов продать долю в «Кристал Пэлас» за 175 миллионов фунтов

Американский бизнесмен Джон Текстор готов продать свою долю в «Кристал Пэлас» за 175 миллионов фунтов стерлингов, чтобы клуб мог участвовать в Лиге Европы, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Текстор предложил 43-процентную долю другим совладельцам: американцам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру.

Текстор также владеет контрольным пакетом акций «Лиона» — еще одного участника Лиги Европы. По правилам УЕФА один инвестор не может контролировать более одного клуба в еврокубках.

У «Пэлас» есть время до 24 июня, чтобы представить свои окончательные доводы УЕФА по участию в Лиге Европы. Окончательный вердикт ожидается до 30 июня.

«Кристал Пэлас» получил путевку в Лигу Европы после победы в Кубке Англии.