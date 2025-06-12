Текстор готов продать долю в «Кристал Пэлас» за 175 миллионов фунтов
Американский бизнесмен Джон Текстор готов продать свою долю в «Кристал Пэлас» за 175 миллионов фунтов стерлингов, чтобы клуб мог участвовать в Лиге Европы, сообщает Daily Mail.
По данным источника, Текстор предложил 43-процентную долю другим совладельцам: американцам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру.
Текстор также владеет контрольным пакетом акций «Лиона» — еще одного участника Лиги Европы. По правилам УЕФА один инвестор не может контролировать более одного клуба в еврокубках.
У «Пэлас» есть время до 24 июня, чтобы представить свои окончательные доводы УЕФА по участию в Лиге Европы. Окончательный вердикт ожидается до 30 июня.
«Кристал Пэлас» получил путевку в Лигу Европы после победы в Кубке Англии.
Источник: Daily Mail
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
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|0
|0
|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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|0
|0-0
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10
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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