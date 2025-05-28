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28 мая 2025, 07:17

Моуринью: «Я разрывался в финале Лиги Европы между «МЮ» и «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что в финале Лиги Европы не мог выбрать, за кого болеть, так как тренировал и «Манчестер Юнайтед», и «Тоттенхэм».

«Я разрывался, потому что, с одной стороны, я люблю «Манчестер Юнайтед», у меня фантастические отношения с Рубеном Аморим. Но с другой стороны, когда я увидел, как Сонни плачет с кубком, и также ради болельщиков «Тоттенхэма», это было, конечно, особое чувство», — цитирует Sky Sports Моуринью.

21 мая в Бильбао «Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы. Автором единственного гола в игре стал Бреннан Джонсон. Это первый трофей «шпор» с 2008 года.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Жозе Моуринью
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