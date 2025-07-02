Экс-игрок «Атлетико» считает, что ЦСКА может выиграть Лигу Европы

Защитник «Партизана» Иван Васильевич ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры ЦСКА.

— Я видел товарищеский матч между ЦСКА и «Партизаном». В Москве все здорово. Классно, что такое партнерство между клубами существует.

— «Партизан» участвует в Лиге Европы, что думаете о ваших перспективах в турнире?

— Это будет сложно, но мы пройдем квалификацию.

— Что скажете об уровне игры ЦСКА?

— У них хорошая команда. Отличное мастерство.

— В 2005 году ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Могут ли они одержать победу в Лиге Европы после возвращения?

— Будет очень сложно, потому что в этом турнире много команд. Но если поработать, они все смогут.

Ранее ЦСКА победил «Партизан» в матче BetBoom Братского кубка со счетом 3:1. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».