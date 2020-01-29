Томаш Соучек, которым интересовался «Спартак», перешел в «Вест Хэм»

Полузащитник пражской «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек перешел на правах аренды в «Вест Хэм», информирует пресс-служба английского клуба. При этом летом может быть оформлен полноценный трансфер. По информации СМИ, в «Славии» рассчитывают, что получат за Соучека около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть 24-летнего чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался переезжать в Россию

В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

We are delighted to confirm the arrival of Czech Republic international Tomas Soucek on an initial loan deal, with an option to make the transfer permanent in the summer.#WelcomeSoucek — West Ham United (@WestHam) January 29, 2020

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