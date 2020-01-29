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Томаш Соучек, которым интересовался «Спартак», перешел в «Вест Хэм»

29 января 2020, 19:43
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Полузащитник пражской «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек перешел на правах аренды в «Вест Хэм», информирует пресс-служба английского клуба. При этом летом может быть оформлен полноценный трансфер. По информации СМИ, в «Славии» рассчитывают, что получат за Соучека около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть 24-летнего чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался переезжать в Россию

В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

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