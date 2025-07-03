Погибшего в ДТП игрока «Ливерпуля» Жоту похоронят 5 июля в Португалии

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота будет похоронен 5 июля, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что церемония прощания с футболистом состоится в Португалии.

28-летний Жота погиб утром 3 июля в результате ДТП в Испании. Вместе с игроком разбился его 26-летний брат Андре. По информации Daily Mail, автомобиль «Ламборгини», в котором они находились, потерял управление из-за лопнувшей шины.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии в сезоне-2024/25, обладателем Кубка страны (2021/22) и Кубка лиги (2021/22, 2023/24). Ранее мерсисайдцы заявили о выведении из обращения 20-го игрового номера форварда.