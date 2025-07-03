«Ливерпуль» вывел из обращения игровой номер Жоты
«Ливерпуль» сообщил о выведении из обращения игрового номера форварда Диогу Жоты после трагической смерти футболиста.
Португалец выступал за красных под 20-м номером.
«Номер «20» будет по праву увековечен за заслуги [Жоты] в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/25 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни», — говорится в заявлении клуба.
28-летний Жота погиб утром 3 июля в результате ДТП в Испании. Вместе с игроком разбился его 26-летний брат Андре. По информации Daily Mail, автомобиль «Ламборгини», в котором они находились, потерял управление из-за лопнувшей шины.
Жота забил последний мяч в жизни в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона», который прошел 2 апреля. Его гол стал единственным в игре и принес «Ливерпулю» победу над соперником.
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -