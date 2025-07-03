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3 июля 2025, 22:10

«Ливерпуль» вывел из обращения игровой номер Жоты

Алина Савинова
Диогу Жота.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» сообщил о выведении из обращения игрового номера форварда Диогу Жоты после трагической смерти футболиста.

Португалец выступал за красных под 20-м номером.

«Номер «20» будет по праву увековечен за заслуги [Жоты] в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/25 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни», — говорится в заявлении клуба.

28-летний Жота погиб утром 3 июля в результате ДТП в Испании. Вместе с игроком разбился его 26-летний брат Андре. По информации Daily Mail, автомобиль «Ламборгини», в котором они находились, потерял управление из-за лопнувшей шины.

Диогу Жота.«Футбол потерял чемпиона». Мир спорта прощается с Диогу Жотой

Жота забил последний мяч в жизни в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона», который прошел 2 апреля. Его гол стал единственным в игре и принес «Ливерпулю» победу над соперником.

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Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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