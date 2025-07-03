«Ливерпуль» вывел из обращения игровой номер Жоты

«Ливерпуль» сообщил о выведении из обращения игрового номера форварда Диогу Жоты после трагической смерти футболиста.

Португалец выступал за красных под 20-м номером.

«Номер «20» будет по праву увековечен за заслуги [Жоты] в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/25 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни», — говорится в заявлении клуба.

28-летний Жота погиб утром 3 июля в результате ДТП в Испании. Вместе с игроком разбился его 26-летний брат Андре. По информации Daily Mail, автомобиль «Ламборгини», в котором они находились, потерял управление из-за лопнувшей шины.

Жота забил последний мяч в жизни в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона», который прошел 2 апреля. Его гол стал единственным в игре и принес «Ливерпулю» победу над соперником.