Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс, который сейчас выступает за «Эвертон», нарушил условия карантина в Англии, сообщает Daily Mail.

29-летний сенегалец был остановлен сотрудниками полиции за рулем своего «Мерседеса», стоимость которого оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов. Ньясс ехал непристегнутым, с ним в машине также находился его друг и двое девушек.

За два дня до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от передвижения без существенных на то причин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Футболист был отправлен домой, избежав штрафа.

Everton's Oumar Niasse is grilled by undercover police for flouting the UK's coronavirus lockdown https://t.co/3R7I71FyHa — MailOnline Sport (@MailSport) March 27, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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