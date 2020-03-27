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Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии

27 марта 2020, 17:33
Умар Ньясс. Фото Reuters
Умар Ньясс. Фото Reuters
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Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс, который сейчас выступает за «Эвертон», нарушил условия карантина в Англии, сообщает Daily Mail.

29-летний сенегалец был остановлен сотрудниками полиции за рулем своего «Мерседеса», стоимость которого оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов. Ньясс ехал непристегнутым, с ним в машине также находился его друг и двое девушек.

За два дня до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от передвижения без существенных на то причин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Футболист был отправлен домой, избежав штрафа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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