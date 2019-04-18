01:16 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Все, все, все, все". "Тоттенхэм" опубликовал опрос о лучшем игроке матча с "Сити"

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 Официальный Твиттер "Тоттенхэма" отреагировал на матч 1/4 Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4). По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр, использовав ВАР, не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

 В Твитере лондонского клуба  опубликован опрос на звание лучшего игрока матча. Он содержит четыре одинаковых ответа: "все, все, все, все".

 

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

 

Опрос

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов-2018/19?
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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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