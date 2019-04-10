Окровавленное лицо Месси после столкновения со Смоллингом. Фото

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Защитник "красных дьяволов" Крис Смоллинг в борьбе с аргентинским форвардом взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси была оказана помощь, после чего он продолжил игру.
The end result of Chris Smalling's challenge on Leo Messi.#MUNFCB #UCL #OptusSport pic.twitter.com/IL9anxn1Tw– Optus Sport (@OptusSport) 10 апреля 2019 г.
Опрос
Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Загрузка...