22:37 10 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Окровавленное лицо Месси после столкновения со Смоллингом. Фото

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Защитник "красных дьяволов" Крис Смоллинг в борьбе с аргентинским форвардом взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси была оказана помощь, после чего он продолжил игру. 

Манчестер Юнайтед - Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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