15:58 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Игроки "Ливерпуля" прилетели домой. Чемпионское фото

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Футболисты и тренерский штаб "Ливерпуля" вернулись домой после победы в финале Лиги чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0). Официальный Твиттер "красных" разместил фотографию, на которой команда запечатлена с золотыми медалями в руках, а чемпионский кубок держит главный тренер Юрген Клопп.

- Мы дома. В нашем багаже обнаружена дополнительная вещь, - такой подписью сопровождается снимок.

 

Напомним, "Ливерпуль" в шестой раз выиграл Лигу чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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