«Фенербахче» поддержал тренера «Истанбула», которого якобы оскорбил румынский судья
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«Фенербахче» поддержал тренера «Истанбула» Пьера Вебо после инцидента в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». Резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал его «этот черный парень», что вызвало недовольство стамбульцев. Они начали атаковать судью, а форвард Демба Ба получил красную карточку. В результате поле покинули обе команды, матч был прерван.
«Мы полностью поддерживаем Пьера Вебо. Нет расизму», — говорится в Twitter «Фенербахче».
Вебо в качестве футболиста выступал за «Фенербахче» с 2013 по 2015 год.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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