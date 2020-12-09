«Фенербахче» поддержал тренера «Истанбула», которого якобы оскорбил румынский судья

«Фенербахче» поддержал тренера «Истанбула» Пьера Вебо после инцидента в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». Резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал его «этот черный парень», что вызвало недовольство стамбульцев. Они начали атаковать судью, а форвард Демба Ба получил красную карточку. В результате поле покинули обе команды, матч был прерван.

«Мы полностью поддерживаем Пьера Вебо. Нет расизму», — говорится в Twitter «Фенербахче».

We strongly support and stand with Pierre Webo#NoToRacism ???? pic.twitter.com/8CckHVr6mX — Fenerbah?e English (@Fenerbahce_EN) December 8, 2020

Вебо в качестве футболиста выступал за «Фенербахче» с 2013 по 2015 год.