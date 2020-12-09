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«Фенербахче» поддержал тренера «Истанбула», которого якобы оскорбил румынский судья

00:16

«Фенербахче» поддержал тренера «Истанбула» Пьера Вебо после инцидента в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». Резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал его «этот черный парень», что вызвало недовольство стамбульцев. Они начали атаковать судью, а форвард Демба Ба получил красную карточку. В результате поле покинули обе команды, матч был прерван.

«Мы полностью поддерживаем Пьера Вебо. Нет расизму», — говорится в Twitter «Фенербахче».

Вебо в качестве футболиста выступал за «Фенербахче» с 2013 по 2015 год.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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