Безумные эмоции в раздевалке "Тоттенхэма" после выхода в полуфинал ЛЧ. Видео

В Сети появилось видео из раздевалки "Тоттенхэма" после вчерашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4). "Шпоры" прошли в полуфинал благодаря выездным голам, общий счет противостояния составил 4-4.

В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом". Первая встреча пройдет 1 мая в Лондоне, ответная - 7 мая в Амстердаме.

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