04:59 18 февраля | Футбол — Кубок Африки

Нападающий ЦСКА Н'Диайе выиграл молодежный Кубок Африки со сборной Мали

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Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе вместе с молодежной сборной Мали (игроки не старше 20 лет) выиграл Кубок Африки. В финале его команда обыграла Сенегал. Основное время завершилось вничью - 1:1, серия пенальти - 3:2. Форвард армейцев реализовал свою попытку.

Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018 года, но клуб не мог его заявить до зимнего трансферного окна. 

 

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