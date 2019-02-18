Нападающий ЦСКА Н'Диайе выиграл молодежный Кубок Африки со сборной Мали

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе вместе с молодежной сборной Мали (игроки не старше 20 лет) выиграл Кубок Африки. В финале его команда обыграла Сенегал. Основное время завершилось вничью - 1:1, серия пенальти - 3:2. Форвард армейцев реализовал свою попытку.

Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018 года, но клуб не мог его заявить до зимнего трансферного окна.