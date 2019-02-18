Нападающий ЦСКА Н'Диайе выиграл молодежный Кубок Африки со сборной Мали

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе вместе с молодежной сборной Мали (игроки не старше 20 лет) выиграл Кубок Африки. В финале его команда обыграла Сенегал. Основное время завершилось вничью - 1:1, серия пенальти - 3:2. Форвард армейцев реализовал свою попытку.
Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018 года, но клуб не мог его заявить до зимнего трансферного окна.
Champion d’Afrique 2019, vive le Mali 🇲🇱. We done it again 💪🏿🏆 pic.twitter.com/YLnEsuJLg6– Lassana N’diaye (@Lasso_ndiaye19) 17 февраля 2019 г.
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