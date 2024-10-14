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Сегодня, 18:28

В КАФ заявили, что начнут разбирательство в связи с ситуацией сборной Нигерии в Ливии

Владислав Маслов
Корреспондент
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Глава КАФ Патрис Мотсепе.
Фото Global Look Press

Африканская конфедерация футбола (КАФ) связалась с властями Ливии и Нигерии после инцидента с национальной сборной нигерийцев перед матчем отборочного турнира к Кубку африканских наций.

Ранее стало известно, что сборная Нигерии и ее техническая команда на несколько часов застряли в тяжелых условиях в аэропорту, куда им якобы поручили приземлиться ливийские власти. Футболисты вылетели в Бенгази на матч, который должен был состояться 15 октября. Однако их борт в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак. После приземления нигерийским футболистам не разрешили покинуть терминал, в результате чего они застряли в аэропорту более чем на 16 часов без еды и питья. После этого нигерийцы приняли решение бойкотировать встречу.

«Дело передано в дисциплинарный совет КАФ для расследования, и в отношении лиц, нарушивших Устав и регламент CAF, будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении на официальном сайте КАФ.

Нигерия лидирует в группе D, набрав 7 очков. Ливия с 1 баллом находится на последнем, 4-м месте.

Источник: КАФ
Сборная Ливии по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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