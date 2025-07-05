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5 июля 2025, 00:08

«Флуминенсе» победил «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал клубного ЧМ

Сергей Разин
корреспондент
4 июля. «Флуминенсе» обыграл «Аль-Хиляль» (2:1).
Фото Reuters

«Флуминенсе» в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 2:1.

В состваве бразильской команды отличились Мартинелли и Эркулес, у команды из Саудовской Аравии гол на счету Маркос Леонардо. Мартинелли и Хуан Фрейтес при этом пропустят следующий матч из-за перебора желтых карточек.

«Флуминенсе» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где встретится с победителем матча «Палмейрас» — «Челси». Встреча пройдет 8 июля и начнется в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.
04 июля 2025, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)
Флуминенсе
2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд

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ФК Аль-Хиляль
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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