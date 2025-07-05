«Флуминенсе» победил «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал клубного ЧМ

«Флуминенсе» в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 2:1.

В состваве бразильской команды отличились Мартинелли и Эркулес, у команды из Саудовской Аравии гол на счету Маркос Леонардо. Мартинелли и Хуан Фрейтес при этом пропустят следующий матч из-за перебора желтых карточек.

«Флуминенсе» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где встретится с победителем матча «Палмейрас» — «Челси». Встреча пройдет 8 июля и начнется в 22:00 мск.