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Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

17 октября 2019, 11:02

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.

Их бой состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии. На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

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