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В Китае арестовали болельщика «Хьюстона», опубликовавшего фото с зажигалкой и флагом страны

9 октября 2019, 17:56
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НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем. Причиной стало высказывание генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал участников акций протеста в Гонконге. В провинции Гирин полиция арестовала местного болельщика «ракетчиков», который в социальной сети опубликовал собственное фото с флагом страны и зажигалкой.

— Живу и умираю вместе с командой. Придите и поймайте меня, — подписал он пост.

Полиция объявила о том, что арестовала мужчину за оскорбление национального флага.

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