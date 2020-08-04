«Лейкерс» выиграли Западную конференцию впервые спустя 10 лет. Тогда команда выиграла титул

Благодаря победе над «Ютой» (116:108) «Лейкерс» обеспечили себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА-2019/20.

Команда из Лос-Анджелеса выиграла конференцию впервые с сезона-2009/10, когда завоевала свой последний чемпионский титул (всего у «озерников» 16 чемпионств — второй показатель в истории лиги).