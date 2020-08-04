«Индиана» одержала вторую подряд победу после возобновления сезона
01:50
«Вашингтон» уступил «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (100:111). Это вторая подряд победа «Пэйсерс» в двух встречах после возобновления сезона, а также второе кряду поражение «Уизардз».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен — 34 очка и 11 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Индиана» — 100:111 (21:20, 26:36, 21:34, 32:21)
В: Брайант (20 + 11 подборов), Робинсон (17), Напьер (16).
И: Уоррен (34 + 11 подборов), Брогдон (20), Тернер (17), Холидэй (17).
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...