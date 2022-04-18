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Мясников заявил о смертельной опасности мочегонных средств

Галина Глазко
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Мочегонные препараты не являются панацеей при похудении.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о мочегонных препаратах при похудении. Специалист напоминает, что это средство является сильнодействующим, поэтому стоит быть с ним осторожным.

«Как любое быстродействующее и сильнодействующее вещество, оно может как помочь, так и вызвать вред, а иногда и даже убить», — заявил Мясников.

При чрезмерном употреблении мочегонных может появиться аритмия. Это связано с тем, что из организма вымывается калий.

Также Мясников отмечает, что мочегонные препараты не являются панацеей для снижения веса. Намного эффективнее будет начать правильно питаться и заниматься спортом.

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Александр Мясников
Здоровье
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