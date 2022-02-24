Названы причины тошноты и способы избавления от нее

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, как быстро избавиться от тошноты. По ее словам, в первую очередь необходимо установить ее причину.

Часто тошнота появляется из-за укачивания во время движения, и как правило это происходит у детей. По словам специалиста, в таких случаях детям рекомендуется передвигать ногами, имитируя ходьбу.

«Тошнота очень часто возникает из-за психогенных причин. Когда мы нервничаем, нас может начинать подташнивать. Иногда помогают простые приемы. Например, задержать дыхание примерно на пять секунд и потом медленно выдохнуть. Когда мы задерживаем дыхание, мы разрываем эту патологическую цепь возбуждения нашего рвотного центра, и тошнота проходит», — приводит слова врача «Москва 24».

Специалист также отмечает, что тошнота возникает при переедании и чрезмерных физических нагрузках. В первом случае стоит не ложиться сразу после приема пищи, а посидеть 10-15 минут. Во втором случае рекомендуется прекратить физическую нагрузку и немного отдохнуть.