Чем опасен сахарозаменитель? Объяснила врач

Диетолог и нутрициолог Людмила Микитюк объяснила, почему сахарозаменители не рекомендует употреблять в больших количествах.

«Люди думают, что в их составе нет сахара, и могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащее сахарозаменитель. Изначально подсластитель предназначался для людей, страдающим сахарным диабетом, а сейчас его чаще употребляют те, кто следят за своей фигурой. Но пищевая добавка имеет побочные эффекты, например, может вызвать расстройство кишечника и диарею», — приводит слова специалиста «Пятый канал».

Диетолог также отмечает, что данная пищевая добавка опасна для людей с генетическим расстройством фенилкетонурия.

Некоторые производители в состав сахарозаменителей добавляют ксилит, который также вреден при чрезмерном употреблении.