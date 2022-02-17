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Сегодня, 10:00

Чем опасен сахарозаменитель? Объяснила врач

Названа опасность сахарозаменителей
Галина Глазко
Сахарозаменитель.
Фото Global Look Press

Диетолог и нутрициолог Людмила Микитюк объяснила, почему сахарозаменители не рекомендует употреблять в больших количествах.

«Люди думают, что в их составе нет сахара, и могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащее сахарозаменитель. Изначально подсластитель предназначался для людей, страдающим сахарным диабетом, а сейчас его чаще употребляют те, кто следят за своей фигурой. Но пищевая добавка имеет побочные эффекты, например, может вызвать расстройство кишечника и диарею», — приводит слова специалиста «Пятый канал».

Диетолог также отмечает, что данная пищевая добавка опасна для людей с генетическим расстройством фенилкетонурия.

Некоторые производители в состав сахарозаменителей добавляют ксилит, который также вреден при чрезмерном употреблении.

Источник: https://m.5-tv.ru/news/376339/sladkaa-smert-dietolog-rasskazala-pocemu-saharozameniteli-opasnee-sahara/
Здоровье
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