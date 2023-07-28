Загитова показала новое фото с поля для гольфа и клюшкой в руках

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своем Telegram-канале. Девушка в юбке и топе выложила снимок с поля для гольфа с клюшкой в руках.

Ранее фигуристка рассказала о травме левой ноги.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.