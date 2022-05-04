Пегула обыграла Соррибес Тормо и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде (Испания).
В четвертьфинале Пегула обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в двух сетах — 6:4, 6:2.
В полуфинале американка встретится с Жиль Тайхманн из Швейцарии.
В другом полуфинальном матче турнира в Мадриде россиянка Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 12) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:4, 6:2
Новости