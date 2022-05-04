Пегула обыграла Соррибес Тормо и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Пегула обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в двух сетах — 6:4, 6:2.

В полуфинале американка встретится с Жиль Тайхманн из Швейцарии.

В другом полуфинальном матче турнира в Мадриде россиянка Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 12) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:4, 6:2