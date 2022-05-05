Касаткина одним словом отреагировала на фотографии Павлюченковой из Рима

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала фотографии из Рима, где с 9 по 15 мая пройдет грунтовый турнир.

«Привет, Рим», — подписала снимки Павлюченкова.

«Красотка-а-а», — прокомментировала снимок Дарья Касаткина.

Ранее Касаткина уступила Саре Соррибес-Тормо из Испании в третьем круге турнира WTA в Мадриде. Павлюченкова в первом круге турнира в Мадриде потерпела поражение от испанки Сары Соррибес-Тормо (6:3, 2:6, 6:3).