Ольховский: «Соболенко «сломалась» по ходу матча с Шнайдер»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что белоруска Арина Соболенко «сломалась» по ходу четвертьфинала «Ролан Гаррос» с россиянкой Дианой Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6).

«Считаю, что, скорее, Соболенко сама «сломалась», — приводит ТАСС слова Ольховского. — Она вела 5:4 во втором сете на своей подаче, и мяч просто снесло, а на брейк-пойнте Диана очень удачно сыграла, и игра пошла ровно в противоположную сторону».

Шнайдер победила первую ракетку мира и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

«Диана — молодчина, переломила ход встречи. После полутора сетов никто не предполагал, что Диана сможет вернуться», — сказал Ольховский.

В полуфинале Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской, которая в четвертьфинале победила россиянку Анну Калинскую.

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