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3 июня, 21:26

Винус Уильямс поддержала Соболенко после поражения от Шнайдер: «Справиться с разочарованием в себе — самое тяжелое»

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Бывшая американская теннисистка Винус Уильямс поддержала первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко после поражения от россиянки Дианы Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

На пресс-конференции после матча Соболенко заявила, что «хочет бросит теннис прямо сейчас».

«Справиться с разочарованием в себе — это самое тяжелое, что может быть. Этот матч должен сделать Арину сильнее. Мне было очень грустно это слышать. Я очень ей сочувствую. Она оставляет все на корте, видно, что она чувствует, когда играет. Возможно, ей стоило взять паузу побольше перед пресс-конференцией, потому что я не думаю, что она хочет уйти из тенниса. Если бы она это сделала, это стало бы трагедией и для тенниса, и для нее самой.

Когда ты так проигрываешь, внутренняя борьба закручивается очень серьезно. Мне нравится, что она позволяет нам это видеть, позволяет нам быть частью ее мира. То, что случилось сегодня, бывает с любым игроком в какой-то момент. Это больно. Самое худшее — это то, что ты подводишь самого себя. Тебя могут просто победить, стереть с корта, с этим можно справиться. Но сейчас Арина справляется с разочарованием в самой себе. После такого трудно даже спать. При этом я скажу, что любой из нас был бы рад таким результатам, как у нее. Она проводит хороший год и не должна ни о чем сожалеть», — сказала Уильямс в эфире TNT Sports.

Соболенко — действующая победительница «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. В другом полуфинале еще одна представительница России Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк.

Диана Шнайдер.Великий матч Шнайдер! Диана нокаутировала Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Винус Уильямс
Диана Шнайдер
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