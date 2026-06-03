Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в четверг, 4 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

История личных встреч

В истории очных противостояний счет 2-0 в пользу Марты Костюк. Оба раза теннисистки играли в 2026 году. 9 января в четвертьфинале хардового турнира в Брисбене украинка победила россиянку со счетом 7:6 (7:5), 6:3. 2 мая в финале грунтового турнира в Мадриде Марта обыграла Мирру в двух сетах — 6:3, 7:5.

Андреева набрала больше всех очков на грунтовых корта в текущем сезоне, выиграв 20 из 23 матчей. Костюк выиграла 16 матчей на грунте в этом сезоне.