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3 июня, 23:50

Мирра Андреева — Марта Костюк: история личных встреч

Опубликована статистика личных встреч Мирры Андреевой и Мартой Костюк
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в четверг, 4 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

История личных встреч

В истории очных противостояний счет 2-0 в пользу Марты Костюк. Оба раза теннисистки играли в 2026 году. 9 января в четвертьфинале хардового турнира в Брисбене украинка победила россиянку со счетом 7:6 (7:5), 6:3. 2 мая в финале грунтового турнира в Мадриде Марта обыграла Мирру в двух сетах — 6:3, 7:5.

Андреева набрала больше всех очков на грунтовых корта в текущем сезоне, выиграв 20 из 23 матчей. Костюк выиграла 16 матчей на грунте в этом сезоне.

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Теннис
Ролан Гаррос
Марта Костюк
Мирра Андреева
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